Disney bate o martelo e afirma que não recontratará James Gunn - mesmo com protesto de atores

16/08/2018 | 17:15



Após uma certa pressão para James Gunn voltar como o diretor de Guardiões da Galáxia Vol. 3, a Disney e a Marvel estão firmes em sua decisão de não recontratá-lo para a continuação da franquia. Segundo informações da revista Variety, a decisão foi tomada após uma reunião entre Gunn e o presidente do estúdio, Alan Horn.

Gunn foi demitido do projeto após diversos tuítes antigos seus terem sido expostos na internet. As declarações do diretor tinham temas como pedofilia e estupro, em uma tentativa de parecer engraçado. Ele se manifestou pedindo desculpas, mas parece que não adiantou.

Depois da demissão, os protagonistas de Guardiões da Galáxia fizeram uma carta em apoio ao artista. Kurt Russell também defendeu Gunn publicamente. Entretanto, a reunião que decidiu o futuro do diretor teria sido apenas uma cortesia de Horn, que realmente não pretendia ter Gunn de volta em sua equipe. Tenso, não é?