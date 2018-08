Pete Davidson diz que comprou anel de noivado para Ariana Grande um dia após o primeiro encontro dos dois

16/08/2018 | 17:11



Pete Davidson, noivo de Ariana Grande, deu uma entrevista bem surpreendente à revista GQ norte-americana. O humorista contou que comprou o anel de noivado da cantora, avaliado em 93 mil dólares (aproximadamente 360 mil reais), apenas um dia após o primeiro encontro dos dois. Isso que é estar apaixonado, não é?

- No dia em que eu a conheci, eu disse Irei casar com você amanhã. Ela disse que eu estava blefando. Eu mandei uma foto de anéis de noivado para ela. Eu perguntei Você gosta de algum desses? E ela me respondeu Esses são os meus favoritos. E eu disse Legal.

Recentemente, o casal se mudou para um apartamento em Manhattan, nos Estados Unidos. Pete disse que foi Ariana quem pagou pela residência, que foi avaliada em 16 milhões de dólares, cerca de 62 milhões de reais. Ele, por outro lado, faz as compras da casa e enche a geladeira.

- Ela é muito fofa. Ela diz Essa é a nossa casa, e eu fico tipo, Muito obrigado por me deixar ficar aqui. Ela fica A gente vai se casar! e eu Eu sei, obrigado por me deixar ficar aqui. Estamos aprendendo a ser adultos. Estamos nos divertindo bastante.

Os planos para o casamento, entretanto, ainda não existem. Os pombinhos não parecem muito preocupados com isso agora.

- O universo funciona de uma maneira misteriosa. Tudo o que eu sei é que eu sou o cara mais sortudo do mundo.

Carpool Karaoke

Na última quarta-feira, dia 15, Ariana Grande participou do famoso quadro Carpool Karaoke do programa apresentado por James Corden na CBS. Além de cantar suas músicas mais famosas, a artista também falou sobre os rumores de gravidez que, vez ou outra, surgem sobre ela na mídia.

- Muitas coisas sobre gravidez. As pessoas realmente querem que eu engravide. Elas querem. Elas querem mesmo, querem muito. Toda semana aparece alguma coisa sobre gravidez.

Ariana ainda explicou um boato bizarro de que andava por aí sendo carregada por sua equipe.

- Tinha uma foto minha sendo carregada pelo meu agente da turnê, porque eu tive que gravar um vídeo de sapatilhas. Eu postei porque pensei que era fofo. E tipo, meus dedos estavam sangrando. Estava com dor. Esse rumor é tão estúpido. Vocês estão loucos?