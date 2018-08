Ema e Ernesto se casam com casamento surpresa em Orgulho e Paixão

16/08/2018 | 17:11



O momento mais esperado da vida de Ema Cavalcanti, papel de Agatha Moreira em Orgulho e Paixão, está prestes a se realizar e a casamenteira nem desconfia. Seu noivo, Ernesto, vivido por Rodrigo Simas, sabendo de todos os caprichos e ansiedades de sua noiva, decide surpreendê-la com um casamento surpresa. Um pouco incomum para a época, porém ideal para tirar a baronesinha do chão e colocá-la nas nuvens, não é mesmo?

Para isso, Ernesto conta com a ajuda de todos os amigos e familiares da noiva, que na data especial tratam de lotar a igreja e decorar o espaço com muito carinho e amor. Com tudo pronto e o noivo no altar, só falta a noiva. Com a ajuda especial de Elisabeta, papel de Nathalia Dill, e Ludmilla, a quem Laila Zaid dá vida, Ema é convencida de vestir um belo vestido de noiva para apresentá-lo a uma cliente de seu atelier.

Achando um pouco estranha a ideia de apresentar o modelito para a cliente na porta da igreja, Ema protesta para as amigas, mas é vencida pelo argumento de que a cliente é muito religiosa e precisa ter a visão do vestido sendo usado na casa de Deus. E aí ela aparece linda e vestida de noiva!