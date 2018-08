Luísa Sonza promete pagar cirurgia de seguidora

16/08/2018 | 11:11



Luísa Sonza possui mais de nove milhões de seguidores em seu perfil no Instagram e a cada dia recebe milhares de likes e comentários em suas fotos. Naturalmente, ler todos se torna uma tarefa praticamente impossível, porém, alguns em especial acabam chamando atenção. Esse foi o caso de uma seguidora da cantora, que na madrugada dessa quinta-feira, dia 16, escreveu em uma foto a seguinte mensagem:

Oi, meu nome é Jéssica. Será que você poderia me ajudar doando um valor para eu fazer uma cirurgia na coluna? Toda minha história está descrita no site Vakinha e também na última foto do meu feed. O link da vaquinha online está na bio. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Estou aqui para responder todos. Que Deus lhe abençoe.

Em sua rede social, a internauta conta toda sua história ao longo de diversos posts e relata as dificuldades que está tendo:

Tenho um problema degenerativo na coluna lombar chamado escorregamento de vértebra. Eu possuo convênio médico que a empresa que trabalhava, porém eles só irão pagar as despesas hospitalares. Eu sou registrada ainda, mas o INSS sempre me dá alta e o médico não porque ainda não posso voltar a trabalhar. Sou repositora de mercado e por conta disso pego muito peso. Eu já fiz duas cirurgias na coluna desde 2014 e tenho 10 parafusos e duas próteses de disco. Devido a esses procedimentos cirúrgicos, fiquei com fibrose crônica nos nervos da coluna e isso faz com que minhas pernas, principalmente a esquerda, fique fraca, com formigamento e dor o tempo todo. Eu todo dois tipos de remédio todos os dias, mas eles não estão mais fazendo efeito, escreveu Jéssica.

Segundo ela, a cirurgia é urgente e precisa ser feita o mais rápido possível:

Eu necessito muito fazer essa cirurgia, mas como o convênio só vai ajudar em uma parte. O médico, auxiliar, instrumentador e etc serão por minha conta. Minha família e amigos estão ajudando como podem, mas não estão fácil. Por isso eu resolvi fazer a vaquinha para conseguir o valor para a cirurgia.

Inesperadamente, o apelo da seguidora foi ouvido e em seguida a cantora e compositora respondeu o comentário mostrando sua sensibilização:

Oi, vou pagar sua cirurgia! Me chama no direct.

Rapidamente a interação das duas gerou muita repercussão positiva e a internauta agradeceu a ajuda pela sua história do Instagram.