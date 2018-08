Eneva informa que teve dois projetos habilitados para leilão A-6

16/08/2018 | 10:57



A Eneva informou nesta quinta-feira,16, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) habilitou tecnicamente os projetos de geração a gás natural UTE Azulão, com capacidade instalada de 94 MW, e UTE Parnaíba 5A e 5B, com capacidade instalada de 363 MW, para participação no leilão de energia nova A-6, agendado para 31 de agosto de 2018.

Ambos os projetos são integralmente controlados pela Eneva e deverão ter fornecimento de gás cativo e integrado, a partir das concessões para a exploração e produção de hidrocarbonetos detidas pela companhia nas bacias do Amazonas e do Parnaíba.