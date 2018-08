Bovespa abre em alta com retomada do diálogo entre EUA e China

16/08/2018 | 10:48



A Bovespa acompanha o desempenho positivo de suas pares internacionais e inicia o pregão desta quinta-feira, 16, em alta. O apetite dos investidores por ativos de risco em todo o mundo é motivado pela perspectiva de retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Na noite de quarta-feira, 15, o vice-ministro do Comércio chinês, Wang Shouwen, foi convidado a visitar Washington ainda neste mês para retomar o diálogo entre as duas maiores economias do mundo.

O Ibovespa avançava 0,34%, às 10h30, aos 77.337,43 pontos, em linha com os índices em Wall Street. Por lá, o destaque fica por conta do Walmart, que registrou prejuízo menor do que o esperado no segundo trimestre fiscal e elevou suas expectativas para o ano, enquanto as vendas cresceram no ritmo mais rápido em mais de uma década. A ação da gigante do varejo abriu em alta de cerca de 11,0%.