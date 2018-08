Preço da gasolina atinge o maior nível em quase um mês

16/08/2018 | 10:25



O preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias atingiu seu maior patamar em quase um mês - em 17 de julho, o valor estava em R$ 1,9970. Desde o dia 11 de agosto, o valor do combustível voltou a subir e acumula reajuste de 4,25%. A partir desta sexta-feira, 17, o preço médio do litro passa a ser comercializado a R$ 1,9810.

O presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, vem afirmando que a estatal não vai alterar sua política de ajuste diário de preços da gasolina e do diesel, apesar de o governo ter sido obrigado a subsidiar o valor de venda nos postos para acabar com uma greve dos caminhoneiros realizada no final de maio.