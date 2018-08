Kerber vence russa e Wozniacki abandona em Cincinnati; Wawrinka bate Nishikori

16/08/2018 | 00:34



Duas das principais candidatas ao título em Cincinnati, a alemã Angelique Kerber e a dinamarquesa Caroline Wozniacki tiveram resultados opostos em suas estreias na competição norte-americana, preparatória para o US Open. A campeã de Wimbledon venceu em sua primeira partida na quadra dura do torneio de nível Premier, nesta quarta-feira, enquanto a campeã do Aberto da Austrália abandonou por conta de problemas físicos.

Atual número quatro do mundo, Kerber precisou de três sets para superar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 28ª do mundo, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4. O jogo foi paralisado ainda no set inicial por causa da chuva, mas foi retomado ainda nesta quarta, quando Kerber confirmou o favoritismo.

Nas oitavas de final, a ex-número 1 do mundo vai enfrentar a norte-americana Madison Keys, que avançou ao superar a italiana Camila Giorgi por duplo 6/2.

Wozniacki, por sua vez, voltou a sofrer com problemas físicos. Nesta quarta, ela reclamou de dores no ombro e também no joelho esquerdo, o que até causou atendimento médico em quadra no único set que disputou contra o holandês Kiki Bertens. A rival vencia por 6/4 quando a favorita abandonou.

A tenista da Dinamarca já havia desistido de competir em Washington, além de ter exibido fraco rendimento em Montreal, na semana passada, em razão das dores. Nas oitavas de final em Cincinnati, Bertens vai duelar com a estoniana Anett Kontaveit, que eliminou a grega Maria Sakkari por 6/1 e 6/3.

Em outro jogo finalizado nesta quarta, a australiana Ashleigh Barty bateu a estoniana Kaia Kanepi por 7/5 e 6/3. Barty enfrentará a vencedora do duelo entre a romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, e a australiana Ajla Tomljanovic.

Halep e Tomljanovic entraram em quadra nesta quarta, mas a chuva paralisou o duelo no terceiro set. A australiana venceu o set inicial por 6/4 e a favorita levou a parcial seguinte por 6/3. Quando a chuva caiu, a líder do ranking liderava o terceiro set por 4/3.

MASCULINO - O mau tempo também afetou a chave masculina, cuja programação da noite foi prejudicada. Antes da chuva, o suíço Stan Wawrinka venceu mais uma, dando sequência a sua recuperação no circuito. E não derrotou qualquer um. Foi o japonês Kei Nishikori, ex-Top 10, por duplo 6/4. Nas oitavas de final, seu adversário será o húngaro Marton Fucsovics.

O búlgaro Grigor Dimitrov também avançou ao superar o alemão Mischa Zverev por 7/6 (7/5) e 7/5. O atual número cinco do mundo vai enfrentar na sequência o sérvio Novak Djokovic, ex-líder do ranking e atual 10º do mundo.

Ainda nesta quarta, o espanhol Pablo Carreño Busta superou o qualifier norte-americano Bradley Klahn por duplo 6/4, enquanto o australiano Nick Kyrgios despachou o croata Borna Coric após levar um "pneu": 7/6 (7/1), 0/6 e 6/3.

O duelo entre o argentino Juan Martín del Potro e o sul-coreano Hyeon Chung foi adiado para quinta-feira, em razão do mau tempo.