Corinthians avança na Copa do Brasil e vai encarar o Flamengo na semifinal

15/08/2018 | 23:50



Sem correr riscos e com direito a um lindo gol de falta de Jadson, o Corinthians segurou a Chapecoense na Arena Condá, ganhou por 1 a 0 (mesmo placar do jogo de ida) e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. Agora o time paulista vai encarar o Flamengo, que eliminou o Grêmio no Maracanã, também nesta noite.

Pouco antes do início da partida, o meia Pedrinho sentiu dores no tornozelo durante o aquecimento do time e acabou saindo do time, dando lugar ao veterano Emerson Sheik. Já no time catarinense, o artilheiro Wellington Paulista se recuperou de lesão e entrou como titular no ataque.

A proposta do Corinthians era bem clara desde o início: não iria partir para cima e se defenderia para contra-atacar. Mas a Chapecoense também não tinha criatividade e mobilidade na frente para tentar furar o bloqueio e pouco fez para incomodar os visitantes, que deixavam o tempo passar.

Tanto que no primeiro tempo as chances foram raras e só quem trabalhou foi o goleiro Jandrei, que espalmou logo no começo uma cabeçada de Romero. Em outro lance, ele também defendeu o chute de Jadson, de fora da área, mandando para escanteio.

Do outro lado, as melhores chances eram nas jogadas de bola parada. Aos 26, Canteros levantou na área e Rafael Thyere marcou, mas logo o auxiliar anotou impedimento. Para não deixar dúvida, o juiz Leandro Vuaden pediu ajuda do VAR (árbitro de vídeo), que confirmou a posição irregular e a marcação correta.

Na etapa final, a Chapecoense sabia que precisava mudar sua postura e se expor mais. Teve mais posse de bola e insistiu, mas não conseguia penetrar na defesa rival. O Corinthians se contentava com alguns chutes de média distância, que levavam perigo, e evitava oferecer espaço para os donos da casa.

A partir da metade do segundo tempo, o técnico Guto Ferreira mexeu no time e foi em busca do gol que evitaria a eliminação e levaria o confronto para os pênaltis. Mas o Corinthians manteve sua eficiência na defesa e ainda conseguiu um gol com Jadson, que numa linda cobrança de falta da esquerda mandou no ângulo, garantindo a vaga para a semifinal.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 0 x 1 CORINTHIANS

CHAPECOENSE - Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco (Alan Ruschel); Amaral, Márcio Araújo, Canteros e Yann Rolim (Doffo); Wellington Paulista e Bruno Silva (Kendy). Técnico: Guto Ferreira.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Douglas (Ralf), Clayson (Mateus Vital), Jadson e Romero; Emerson Sheik (Jonathas). Técnico: Osmar Loss.

GOL - Jadson, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Amaral, Kendy, Cássio, Clayson, Romero e Emerson Sheik.

ÁRBITRO - Leandro Vuaden (RS).

RENDA - R$ 389.005,00.

PÚBLICO - 11.438 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).