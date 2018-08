Vice-ministro do Comércio da China irá aos EUA para discutir relações comerciais

15/08/2018 | 22:56



O Ministério do Comércio da China (Mofcom, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira (horário local) que, a convite dos Estados Unidos, o vice-ministro chinês do Comércio e representante das negociações comerciais internacionais, Wang Fuwen, irá ao território americano para uma rodada de negociações onde o tema principal do encontro será a relação entre os dois países. A delegação dos EUA será chefiada pelos subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, David Malpass.

"O lado chinês reiterou que se opõe ao multilateralismo e ao protecionismo comercial e que não aceita restrições comerciais unilaterais", disse o Mofcom em nota divulgada há pouco. O ministério afirma, ainda, que a China vê com bons olhos o diálogo e a comunicação com base na reciprocidade, na igualdade e na integridade.