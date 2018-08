Azulão e Tigre não saem do 0 a 0 pela Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/08/2018 | 21:51



São Caetano e São Bernardo ficaram no 0 a 0 no clássico regional disputado na noite desta quarta-feira no Estádio Anacleto Campanella. Com o ponto somado, o Azulão retomou a liderança do Grupo 3, com oito pontos, enquanto o Tigre chegou a quatro, em quinto lugar, mas empatado com o Santo André, time que fecha a zona de classificação à segunda fase.

O duelo foi marcado pelo frio, por duas defesas bem postadas e um gol anulado para cada lado. No primeiro tempo o São Bernardo foi melhor, com destaques para os garotos Samuel e Wesley, este que chegou a balançar as redes, mas o lance não valeu por impedimento na origem da jogada. A fina garoa que caiu em São Caetano esfriou o jogo, que perdeu em emoção até o intervalo.

Na segunda etapa o time da casa melhorou, mas encontrava muita dificuldade em superar a fortaleza armada pelo Tigre. A situação ficou mais fácil quando Willian, do São Bernardo, foi expulso após duas duras faltas praticamente seguidas. O veterano Cristian chegou a marcar, mas a arbitragem anulou por impedimento. E o empate sem gols persistiu.