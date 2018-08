Jonathan Couto assume paternidade da filha da atriz global Letícia Almeida

15/08/2018 | 16:11



Jonathan Couto parece ter assumido a paternidade de Maria Madalena, filha de Letícia Almeida. No Twitter, o cantor fez uma pequena alteração na biografia de seu perfil, onde agora diz ser pai de Maria.

Vim ao mundo para servir. Pai do José, Maria e João. Empresário, Artista, Compositor, casado e feliz!, escreveu o artista.

Como você viu, Letícia e Jonathan ficaram juntos por uma noite e traíram seus respectivos parceiros, Saulo e Sarah. Como a atriz namorava com Saulo - e ele, por sua vez, é o irmão de Sarah -, sua filha, na verdade, é de seu ex-concunhado Jonathan. Sacou?

Mas as notícias sobre esse bafafá não terminam por aí. De acordo com o portal de notícias G1, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar tentativas de agressão contra a atriz, que abriu boletim de ocorrência por danos, injúria e vias de fato contra a família de Saulo em 20 de junho e, na mesma data, teria realizado o exame de corpo de delito.

Atriz volta para as redes sociais

Após revelar a verdadeira identidade do pai de seu filha, Letícia desativou as suas redes sociais. Mas na última terça-feira, dia 14, a atriz decidiu voltar com seus perfis e ainda exibiu um novo visual. Os comentários, no entanto, permanecem bloqueados.