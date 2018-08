Atirador dispara ao menos 11 vezes em set de filmagens de clipe de 50 Cent

15/08/2018 | 16:11



Momentos de tensão no set de filmagens do novo clipe de 50 cent. Segundo o TMZ, testemunhas disseram que uma pessoa em um Porshe branco apareceu dando tiros no local. Pelo menos 11 tiros foram dados, mas, felizmente, ninguém ficou ferido.

50 Cent estava gravando com Tekashi 6ix9ine, Casanova e Uncle Murda no bairro do Brooklyn em Nova York, nos Estados Unidos. Fontes ligadas ao Tekashi disseram acreditar que o atirador não tinha como alvo nenhum dos rappers.

A polícia está analisando os vídeos de segurança, mas até o momento não há suspeitos.

Ainda bem que ninguém ficou ferido, né?