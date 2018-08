Band estreia mais um MasterChef Profissionais

Marcela Munhoz

Do Diário do Grande ABC



15/08/2018 | 15:44



Mal a versão "amadores" acabou e a Band acaba de apresentar as novidades para mais uma turma de cozinheiros profissionais. A atração chega à grade do canal a partir de terça-feira, às 22h30.

Na tarde desta quarta-feira, a emissora preparou evento com jornalistas no Itaim Bibi, em São Paulo, e anunciou que os 26 concorrentes iniciais serão 14 após sequências de embates, desta vez, por habilidades: culinária italiana, regional, vegetariana, confeitaria etc.

Os jurados garantiram que as críticas aos profissionais são mais elevadas, apesar de existir maior grau de "respeito" pela história profissional de cada um. "Eles têm a coragem de deixar seus restaurantes e negócios para cozinharem dentro de um programa", conta Eric Jacquin.

"É preciso lembrar que eles estão em um ambiente diferente do que estão acostumados, com mais de 40 pessoas na gravação deles cozinhando. Não é um desafio fácil nem para os grandes chefs, mas esse é o jogo", pontua Fogaça.

Para Paolla Carosella, a exigência da avaliação é compatível com o nível do cozinheiro. "São, antes de tudo, pessoas diferentes. Cada um tem um estilo de trabalhar e nossa missão é avaliar isso, explicar e também ressaltar o que faz de melhor."

Além da avaliação cada vez mais apurada dos jurados, o canal também ressalta as dificuldades das provas, que são verdadeiros eventos. Nessa temporada, por exemplo, vai acontecer a maior prova do programa. Os competidores deverão cozinhar para 350 pessoas no jogo das estrelas da NBB.

A apresentadora Ana Paula Padrão acredita que, por essas e outras, o MasterChef ultrapassa as telinhas. "Nesses cinco anos no ar e nove temporadas (incluindo a amadora) mudamos o cenário da gastronomia no Brasil e eu tenho muito orgulho disso."