Messi e brasileiros marcam em vitória por 3 a 0 do Barcelona contra Boca Juniors

15/08/2018 | 15:32



O Barcelona venceu o Boca Juniors por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Nou Camp, em Barcelona, e conquistou a edição de 2018 do Troféu Joan Gamper, torneio amistoso criado para homenagear um dos fundadores do clube catalão. Os gols foram marcados por Malcom e Lionel Messi, no primeiro tempo, e Rafinha Alcântara, na etapa final.

O jogo começou morno e Philippe Coutinho teve a primeira boa chance só aos 16 minutos do primeiro tempo, depois de limpar a marcação e chutar forte de fora da área, no alto, para defesa de Andrada. O placar foi inaugurado aos 17, quando Malcom recebeu de Messi pelo lado esquerdo do ataque, entrou na área, cortou para a perna canhota e chutou forte, rasteiro. O ex-são-paulino Buffarini não conseguiu bloquear e a bola passou por baixo do goleiro.

O Boca Juniors teve a chance do empate aos 30 minutos com o zagueiro Izquierdoz, que ganhou pelo alto em cobrança de escanteio, mas cabeceou para fora. O castigo veio aos 38. Messi recebeu na faixa central da intermediária de ataque e avançou com a bola, mas errou o passe. Por sorte, o corte de Buffarini voltou para o argentino do Barcelona, que venceu Andrada com uma cavadinha e ampliou o placar.

Villa perdeu a maior chance do Boca Juniors aos 44 minutos, quando recuperou a posse e chutou cruzado pelo lado direito da área. A bola bateu na trave direita do goleiro alemão Ter Stegen, que ficou caído, mas foi salvo por Umtiti. O zagueiro francês fez o corte quase em cima da linha e impediu o gol certo do uruguaio Nández, que ficou com o rebote do lance.

Confortável em campo no primeiro tempo, o Barcelona voltou do intervalo sem Messi e o recém-contratado chileno Arturo Vidal, dois dos oito substituídos. No grupo dos suplentes que entraram estavam os brasileiros Arthur e Rafinha, que marcou um golaço após tabelar com o uruguaio Luis Suárez, aplicar um chapéu em Andrada e completar para a meta vazia, aos 21 minutos.

O Boca Juniors também fez alterações, mas Cristian Pavón, Carlos Tévez e Mauro Zárate produziram pouco em campo depois de deixar o banco de reservas. Titular, o ex-cruzeirense Ramon Ábila também teve atuação apagada. Muito acionado, Andrada ainda fez defesa muito bonita em cabeçada de Vermaelen após cobrança de escanteio.

"Na temporada passada, nossa eliminação da Liga dos Campeões da Europa, para a Roma, foi espinhosa a todos. Prometemos fazer tudo para trazer essa taça bonita e desejada de volta", disse Messi antes da partida, sem esquecer da derrota por 4 a 1 sofrida para a Roma nas quartas de final da última edição do torneio. O argentino ganhou quatro vezes a competição pelo Barcelona, mas viu o Real Madrid vencer quatro das últimas cinco edições.

"No domingo, ganhamos nosso primeiro título na temporada", disse o técnico Ernesto Valverde, que comandou o Barcelona na vitória por 2 a 1 sobre o Sevilla, no Marrocos, pela Supercopa da Espanha. "Esperamos que não seja o último. Podem contar com a nossa dedicação", disse o treinador em mensagem à torcida do clube.