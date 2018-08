Saga 'God of War' ganhará minissérie especial em quadrinhos

Do Diário do Grande ABC



15/08/2018 | 15:31



A saga "God of War" ganhará minissérie especial nos quadrinhos. Consagrada no mundo dos videogames, a popular franquia da Sony terá história inédita elaborada pela editora norte-americana Dark Horse, responsável pela publicação de títulos como "Hellboy", "Buffy", "Stranger Things" e a adaptação do também jogo "Halo", da Microsoft.

Segundo o anúncio, a série em HQ promete mostrar Kratos vivendo nas remotas regiões selvagens nórdicas após sua guerra contra os deuses do Olimpo. Ele deixa a vida de batalhas de lado para, acidentalmente, começar feudo com culto misterioso de berserkers após salvar um homem de ser devorado por monstruoso urso.

O roteiro será assinado por Chris Roberson e as ilustrações estão à cargo de Tony Parker. Revelada nesta semana, a arte da primeira capa é trabalho de E.M. Gist.

O volume inicial de quatro capítulos programados será lançado nos Estados Unidos em 14 de novembro. Ainda não há previsão para a chegada do material nas lojas brasileiras.