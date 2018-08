Site previne ansiedade divulgando spoilers 'do bem'

15/08/2018 | 15:23



Se você é o tipo de pessoa que gosta de spoilers, provavelmente vai se interessar pelo Does The Dog Die? (o cachorro morre?, em português). Isso porque o site, criado pelo desenvolvedor de softwares John Whipple, permite que usuários acrescentem informações relevantes sobre os filmes com o objetivo de ajudar outras pessoas a lidarem com a ansiedade.

O nome do site entrega seu objetivo. Um pessoa que, por exemplo, fica emocionalmente abalada ao ver filmes em que cachorrinhos morrem no final, pode consultar o site e procurar a resposta. Dessa forma, o Does The Dog Die? oferece spoilers "do bem", que informam as pessoas sobre temas que são possíveis gatilhos.

Apesar da ideia inicial se tratar apenas de cachorros, o site já expandiu a variedade de temas. Estupro, tortura, suicídio, violência e sexo são assuntos frequentemente abordados nos filmes e que podem ser gatilhos para pessoas com transtornos emocionais. O medo, em geral, também está incluso das mais diversas formas: medo de agulhas, palhaços, aranhas e fantasmas são outros exemplos de avisos que o site fornece.