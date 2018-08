Serena oscila no fim e perde de Kvitova na 2ª rodada em Cincinnati

14/08/2018 | 23:56



Serena Williams voltou a oscilar nesta terça-feira e foi eliminada de forma precoce no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. A tenista da casa não resistiu à checa Petra Kvitova e foi derrotada pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/3, em 1h59min, na quadra dura norte-americana, em preparação para o US Open.

Com o revés, Serena volta a gerar desconfiança quanto a sua forma física e técnica. Desde o vice-campeonato em Wimbledon, quando voltou a exibir grande performance, ela disputou apenas três partidas, com duas derrotas e uma vitória. Se não entrar em quadra na próxima semana, Serena chegará ao US Open, no dia 27, com apenas estes três jogos disputados em quadra dura às vésperas do quarto e último Grand Slam da temporada.

Em Cincinnati, ela venceu na estreia com facilidade a australiana Daria Gavrilova. Antes disso, desistiu de competir em Montreal, no Canadá. E foi eliminada logo na estreia em San José pela britânica Johanna Konta na derrota mais dura já sofrida pela ex-número 1 do mundo.

Nesta terça, Kvitova e Serena, atuais número 6 e 27 do mundo respectivamente, oscilaram em quase todos os fundamentos ao longo dos três sets. A checa cravou oito aces e cometeu três duplas faltas. A norte-americana registrou sete aces e cinco duplas faltas.

Neste ritmo, a tenista da República Checa aproveitou melhor suas oportunidades. Das dez chances de quebra cedidas pela rival, Kvitova converteu quatro. Serena aproveitou três de sete. Assim, os dois primeiros sets foram dominados pela checa e pela americana, respectivamente, com alternância de superioridade de cada uma.

Mas, no terceiro set, Kvitova fez valer a melhor forma no circuito. Tenista das mais regulares na temporada até agora, a checa chegou a sair atrás no placar, com uma quebra abaixo, mas buscou a virada e não hesitou ao fechar o jogo.

Após a boa vitória em sua estreia, Kvitova vai encarar nas oitavas de final a francesa Kristina Mladenovic, que tenta recuperar a regularidade no circuito. Nesta terça, ela bateu a eslovaca Viktoria Kuzmova por 6/3 e 6/0.

Também pela segunda rodada, a francesa Caroline Garcia e a ucraniana Elina Svitolina avançaram na chave. No duelo mais esperado, Garcia superou a bielo-russa Victoria Azarenka por 6/4 e 7/5. Atual 87ª do mundo e ex-líder do ranking, Azarenka ainda busca uma boa sequência de jogos para reagir no circuito.

Sexta cabeça de chave, Garcia vai enfrentar nas oitavas de final a vencedora do confronto entre a checa Karolina Pliskova e a bielo-russa Aryna Sabalenka. Em sua estreia, Pliskova precisou superar logo de cara a polonesa Agnieszka Radwanska, 38ª do mundo, por duplo 6/3. Pliskova ocupa o oito lugar do ranking.

Já Elina Svitolina, número sete do mundo, superou a veterana russa Svetlana Kuznetsova por 7/6 (7/1), 4/6 e 6/4. A tenista da Ucrânia ainda aguarda o confronto entre a local Amanda Anisimova - que venceu a húngara Timea Babos por 6/3 e 6/4 - e a croata Petra Martic, algoz da jovem russa Daria Kasatkina por 4/6, 6/4 e 6/3.

Em confrontos da rodada de abertura, a holandesa Kiki Bertens bateu a local CoCo Vandeweghe por fáceis 6/2 e 6/0 e se credenciou para o confronto com a dinamarquesa Caroline Wozniacki na sequência. A atual número dois do mundo vai estrear direto na segunda rodada.

Ainda nesta terça, a italiana Camila Giorgi superou a letã Anastasija Sevastova por 6/2 e 6/3, enquanto a russa Anastasia Pavlyuchenkova despachou a sérvia Aleksandra Krunic por 6/1 e 6/0.

A estoniana Kaia Kanepi derrotou a local Varvara Lepchenko por 2/6, 6/3 e 6/1, a belga Elise Mertens eliminou a eslovaca Magdalena Rybarikova por 6/4 e 6/2 e a russa Ekaterina Makarova venceu a romena Ana Bogdan por 6/3 e 6/2. Também avançaram a grega Maria Sakkari, a alemã Tatjana Maria e a australiana Ashleigh Barty.

CONVITES DO US OPEN - No mesmo dia em que foi eliminada em Cincinnati, Azarenka recebeu uma boa notícia. Ela foi convidada para entrar diretamente na chave do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, cujo início está marcado para o dia 27. Outro convite foi para a russa Svetlana Kuznetsova, outra eliminada nesta terça. A russa foi campeã do torneio norte-americano em 2004.

No masculino, um dos convites foi para o suíço Stan Wawrinka, outro dono de título em Nova York. Ele ficou de fora do torneio no ano passado devido a uma lesão no joelho. E, nesta temporada, tenta se recuperar aos poucos no circuito. No momento, é o atual 151º do ranking.