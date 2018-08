Netuno aposta em nova postura atrás do primeiro triunfo

João Victor Romoli

Especial para o Diário



14/08/2018 | 21:35



O Água Santa trata o jogo desta quarta-feira como decisivo para o futuro no Grupo 3 e para a concentração dos jogadores na Copa Paulista. Isso porque a equipe, que perdeu as três primeiras partidas, vai enfrentar, às 15h, no Estádio do Inamar, o Bragantino, que também só foi derrotado na competição – o adversário, no entanto, só realizou dois embates, já que folgou na última rodada.

Claramente abatido após os resultados negativos, o elenco sub-20 do Netuno, que não sofre pressão alguma da diretoria, justamente por muitos jogadores terem a primeira experiência no profissional, busca sobrevida na competição aproveitando o mando do jogo, um dos únicos fatores que, teoricamente, soam a favor do clube. Confiante em recuperação da equipe hoje, o técnico Antônio Carlos Papel enalteceu sua conversa com o elenco.

“Posso garantir que trabalhamos forte em cima dos nossos erros, principalmente na parte defensiva e nas bolas paradas de escanteio. Falei (para os jogadores) que acredito que a vitória está perto de acontecer, porque a equipe está evoluindo positivamente jogo a jogo. Creio na recuperação do time e estou confiante que o bom resultado vai chegar amanhã (hoje)”, disse o treinador, que não deve fazer mudanças no time titular.

Principal esperança, o trio de ataque será mantido com Tavison, Richard e Lucas Gadelha, que atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, quando o Netuno fez a melhor campanha de sua história na competição.

Já o Bragantino vai entrar em campo novamente com seu time B, uma vez que o profissional se prepara para disputar as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que, pelo menos, o técnico Marcelo Veiga comande o time hoje.