Reino Unido: compre nas lojas certificadas pela realeza

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 14:48



O Royal Warrant é um dos certificados mais cobiçados entre as marcas do Reino Unido. O selo indica que o estabelecimento fornece produtos para a realeza há pelo menos cinco anos. Obtê-lo não é tarefa fácil, já que a “indicação” só pode ser concedida por três pessoas da família real: a rainha, o duque de Edimburgo e o príncipe de Gales. Abaixo, o Rota de Férias indica algumas lojas para quem quer fazer compras como um monarca britânico. Confira:

Para a loja de roupas Barbour, um é pouco, dois é bom e três nunca é demais. O empreendimento, fundado em 1894, foi certificado com o selo Royall Warrant pelos três membros da família real. A unidade principal fica em Convent Garden, Londres (Inglaterra), e é conhecida pelos casacos de lona encerada e agasalhos.

DAKS e Kinloch Anderson também ostentam três certificados cada. A primeira é especializada em alfaiataria desde 1894 e fica na Old Bond Street, na capital inglesa. Já a segunda, é ideal para quem quer comprar um kilt (aquela espécie de saia usada pelos homens escoceses). Na loja de Edimburgo, na Escócia, é possível encontrar peças com diferentes padrões quadriculados (chamados de tartan). O Balmoral Tartan, por exemplo, é a marca registrada da família real e só pode ser usado com permissão. Os famosos adoram A fabricante de luvas Cornelia James esquenta as mãos da rainha da Inglaterra desde 1947. Figuras como Rihanna, Taylor Swift e Kate Middleton também usam os acessórios da loja. Sempre que sai, a monarca carrega uma bolsa artesanal feita pela Launer. Os produtos da marca, que também fabrica carteiras e capas para celulares, podem ser encontrados em lojas londrinas como a Fortnum & Mason.

O duque de Edimburgo e o príncipe de Gales são um tanto o quanto tradicionalistas. Eles são clientes da Lock & Co, loja de chapéus mais antiga do mundo (fundada em 1676). Desde 2006, os chapéus usados pela rainha Elizabeth II são produzidos pela Rachel Trevor-Morgan.

Nem a família real escapa das chuvas constantes do Reino Unido. Se você for surpreendido por uma delas, compre um guarda chuva da Fulton, marca usada pela avó do príncipe William. Depois, é só abrir sua sombrinha real e desfilar pelas ruas britânicas em alto estilo.