Marcella Blass



08/08/2019 | 13:48

Hoje (08), é comemorado o Dia Mundial do Gato! Instituída em 2002 pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, a data tem o objetivo de debater e conscientizar os donos de pets a respeito dos cuidados com os felinos. Reis oficiais da internet, os gatos estrelam memes, vídeos engraçados e uma infinidade de fotos nas redes sociais. Para comemorar o dia do também melhor amigo do homem, o 33Giga fez uma galeria com os bichanos mais queridos do Instagram. Prepare-se para muita fofura!

Também vale conferir a hashtag # InternationalCatDay, no Twitter. Por lá, tem muita gente postando fotos, vídeos e mensagens de amor dedicadas aos bichanos.

























































































