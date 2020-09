Redação

08/09/2020 | 14:48



O Ponta dos Ganchos Exclusive Resort é um dos hotéis mais luxuosos do Brasil e da América do Sul. Localizado na ilha de Governador Celso Ramos (SC), o complexo é ideal para casais e conta com bangalôs cheios de charme. As acomodações abrigam mimos como piscinas privativas e vistas incríveis para a Costa Esmeralda. Na galeria, descubra todos os detalhes do resort.

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort