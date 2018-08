Paralisação do governo é preço 'pequeno' a pagar por país seguro, diz Trump

31/07/2018 | 16:44



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira em sua conta no Twitter que uma paralisação do governo americano é um preço "muito pequeno" a pagar "por uma América segura e próspera", em referência à sua própria recusa de sancionar uma eventual proposta orçamentária do Congresso que não preveja financiamento para o muro na fronteira com o México e outras medidas vistas pela Casa Branca como vitais para a segurança nacional.

"Eu não ligo para quais sejam as ramificações políticas, nossas leis de imigração e segurança na fronteira têm sido um completo e total desastre por décadas e não há nenhum jeito de os democratas permitirem que elas sejam consertadas sem uma paralisação do governo", acrescentou o governante.

Se a Presidência não sancionar uma proposta orçamentária até o fim de setembro, quando se encerra o ano fiscal de 2018, o governo entraria em outubro, já no ano fiscal seguinte, sem qualquer previsão de financiamento para as atividades do Executivo federal, provocando uma paralisação das suas atividades.

Em meio às ameaças de Trump, tramitam no Congresso dos EUA ao menos três diferentes propostas orçamentárias, atravancadas em virtude da resistência de parlamentares democratas e de alguns republicanos a aprovar uma dotação orçamentária para o muro na divisa sul do país, que exigiria mais de US$ 20 bilhões.