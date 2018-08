Ladrões roubam tubarão de aquário no Texas usando carrinho de bebê

31/07/2018 | 16:33



Dois homens e uma mulher protagonizaram um roubo inusitado na cidade de Leon Valley, no Texas, Estados Unidos. Eles roubaram um tubarão de cerca de 90 centímetros do Aquário San Antonio, depois de escondê-lo em um carrinho de bebê.

No sábado, 28, à tarde, eles aguardaram o momento propício, quando nenhum dos funcionários estava olhando, para cometer o ato. Enquanto a mulher segura um bebê, um dos homens retira o tubarão do tanque e o outro o envolve em uma espécie de coberta. Depois, o colocam em um balde e o transportam dentro de um carrinho de bebê.

De acordo com o jornal USA Today, o diretor do aquário, Jen Spellman, notou que havia algo errado quando viu o carrinho pingando água. Então, ele foi até o carro dos ladrões, mas eles fugiram. Contudo, Spellman conseguiu passar os dados do veículo para as autoridades.

Segundo outro jornal local, o SF Gate, um dos homens foi localizado e o tubarão foi encontrado em sua casa. A polícia teria achado diversos tipos de animais aquáticos no local.

"Ele sabia o que estava fazendo e manteve o animal vivo", declarou o Chefe de Polícia de Leon Valley, Joseph Salvaggio, durante coletiva de imprensa. "Não foi um ato aleatório".

Para o dono do aquário, Ammon Covino, o grupo pretendia vender o animal no Facebook. Segundo ele, o tubarão é avaliado em cerca de 2 mil dólares, aproximadamente R$ 7,5 mil.

O Aquário de San Antonio publicou, em seu Facebook, o vídeo que mostra a ação dos bandidos e declarou que o tubarão está em recuperação.