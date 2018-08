Nicole Kidman captura aranha gigante na piscina de sua casa

31/07/2018 | 16:28



A atriz Nicole Kidman compartilhou o momento em que se deparou com uma aranha grande em sua casa. Ao fundo do vídeo, postado no último domingo, 29, é possível ouvir seus filhos gritando para que ela se afaste do animal, que acaba entrando na piscina de sua casa.

Posteriormente, a atriz armazenou o aracnídeo em um pote: "Convidado de casa! Capturado e solto... Aranha liberada saudável e sem ferimentos".