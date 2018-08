Aulas retornam para 25,4 mil alunos amanhã

Do Diário OnLine



31/07/2018 | 16:28



As aulas das escolas estudais recomeçam nesta quarta-feira para 25,4 mil estudantes do Grande ABC. O calendário é o mesmo para nas unidades de ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos. O Centro de Estudos de Línguas também retorna as atividades a partir de amanhã.

O fim das férias marca o início do segundo semestre, cujo cronograma segue até dezembro. Nos últimos dois dias, as equipes gestoras e professores estiveram reunidos para definir o planejamento escolar, incluindo as datas das avaliações e entrega de trabalhos.

Quem estava fora da rede estadual no primeiro semestre, ainda pode fazer a matrícula. Basta comparecer a uma unidade de ensino com certidão de nascimento ou RG (registro geral). No caso dos menores de 18 anos, o cadastro deve ser feito por pais ou responsáveis. É aconselhável também a apresentação de comprovante de residência.