Sasha desfalcará Santos; Rodrygo fica à disposição

31/07/2018 | 16:23



O Santos confirmou nesta terça-feira que exames apontaram que o atacante Eduardo Sasha sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda e ficará até duas semanas sem poder defender o time. O jogador precisou ser substituído no intervalo da derrota por 1 a 0 para o América-MG, no último domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, e com isso também foi confirmado como desfalque contra o Cruzeiro, nesta quarta, às 19h30, novamente no estádio santista, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Por causa do problema na coxa, Sasha foi sacado para a entrada de Yuri Alberto a partir do início do segundo tempo da partida realizada no final de semana. O revés no confronto fez o Santos fechar a 16ª rodada do Brasileirão na zona de rebaixamento, no 17º lugar, com 16 pontos. O fato se concretizou com o empate por 2 a 2 entre Bahia e Atlético-MG, na noite de segunda-feira, em Salvador, onde o time baiano acabou alcançando a 15ª posição, com 17 pontos - com a mesma pontuação.

Em compensação, o atacante Rodrygo, que também se lesionou no domingo, conseguiu se recuperar, treinou na tarde desta terça-feira e ficou à disposição do recém-contratado técnico Cuca para o duelo contra os cruzeirenses.

O jovem de 17 anos havia se machucado no final da partida contra o América-MG ao trombar acidentalmente com o zagueiro santista Gustavo Henrique em uma jogada ofensiva. Na ocasião, ele deixou o campo dando saltos com a perna direita depois de ter sofrido uma pancada na esquerda. Fora do campo e com muitas dores, não conseguiu mais voltar para o jogo.

Para completar, o Santos confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Lucas Veríssimo segue o seu tratamento de uma lombalgia, que é uma contratura muscular, e foi descartado pelo departamento médico do clube para a partida diante dos cruzeirenses pela Copa do Brasil.

No último domingo, o Santos foi dirigido interinamente por Serginho Chulapa, que ocupou o lugar de Jair Ventura, demitido no início da semana passada. Apresentado oficialmente como novo técnico do Santos há pouco no CT Rei Pelé, Cuca já vai comandar o time alvinegro no jogo contra o Cruzeiro.