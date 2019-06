Redação



14/06/2019 | 16:18

O Rio de Janeiro (RJ) continua lindo e cheio de atrações incríveis. O viajante que pretende conhecer a Cidade Maravilhosa não pode deixar de incluir alguns passeios clássicos no roteiro. Entre os principais, a visita ao Pão de Açúcar com direito a bondinho. Na galeria, conheça os pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro.

Pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro