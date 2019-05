Maria Beatriz Vaccari



13/05/2019 | 18:18

O Canadá é um destino para todos os tipos de viajantes. Em Toronto, por exemplo, dá para curtir um clima cosmopolitano cheio de estilo, com boas opções de compras, gastronomia e vida noturna. Em cidades como Montreal e Quebec, por sua vez, os turistas se encantam com construções clássicas e um certo ar europeu.

Quem vai à costa oeste tem a opção de conhecer as Rocky Mountains (Montanhas Rochosas), uma das regiões naturais mais belas do mundo. De quebra, ainda dá para fazer uma parada em destinos próximos à fronteira com o Alasca para ver o fenômeno da aurora boreal.

O Rota de Férias preparou um guia para os viajantes que pretendem conhecer o Canadá se dar bem por lá. Confira:

O que você precisa saber antes de viajar para o Canadá

Idioma

Quem pretende morar por um tempo no Canadá pode aprender dois idiomas sem ao menos sair do país. Isso porque o território foi colonizado por imigrantes ingleses e franceses. Na província de Quebec, que abriga as cidades de Montreal e Quebec, a língua oficial é o francês. Já nas províncias de Ontário e British Columbia, o idioma dominante é o inglês.

Visto

Em maio de 2017, o Canadá deixou de exigir visto de turismo para alguns brasileiros, que podem entrar no país só com a Autorização Eletrônica de Viagem (Electronic Travel Authorization – eTA). A regra é válida para os passageiros que foram ao país nos últimos 10 anos ou que têm visto válido de não-imigrante para os EUA. Quem não se enquadra nessas duas opções precisa fazer o processo tradicional de solicitação de visto.

A eTA pode ser solicitada de forma online e custa 7 dólares canadenses (aproximadamente R$ 18). Clique aqui para saber mais sobre as regras do requerimento.

Ônibus

Quem está acostumado com os sistemas de transporte público do Brasil encontra algumas peculiaridades na hora de andar de ônibus no Canadá. As diferenças começam no ponto, já que não é preciso dar sinal para o veículo parar. Se alguém estiver no local, o motorista é obrigado a fazer a parada. E funciona numa boa, simples assim.

Também é possível notar diferenças dentro dos veículos, que não contam com cobradores. Se quiser, o passageiro pode comprar o bilhete avulso em lojas de conveniência, optar por passes mensais (alguns dão direito também ao uso de metrôs e trens) ou pagar na hora – basta depositar as moedas em uma máquina que fica em frente à porta de entrada.

Os ônibus são equipados com câmeras de segurança, ar-condicionado e um painel digital que indica ruas pelas quais o veículo está passando ou as próximas paradas – em alguns casos, elas também são indicadas por mensagens sonoras.

Na hora de descer, o passageiro puxa a cordinha ou aperta um botão. Diferentemente dos veículos brasileiros, muitos ônibus canadenses não abrem as portas automaticamente por questões de segurança. Assim que o coletivo parar, uma luz verde irá indicar que a pessoa já pode descer. Para liberar a saída, basta empurrar o centro da porta.

Passeios nos EUA

Quem pretende visitar cidades do sul do Canadá pode alugar um carro ou optar por algum outro meio de transporte para ir aos Estados Unidos. Vancouver, por exemplo, fica a aproximadamente uma hora de carro de Seattle. Toronto também fica perto da Terra do Tio Sam, e muitos viajantes que passam por lá aproveitam para dar um pulinho em Nova York. No meio do caminho ficam as famosas Cataratas do Niágara.

É importante lembrar que, para entrar nos Estados Unidos, é preciso apresentar o visto norte-americano válido. Na hora de retornar, o visto canadense ou eTa também deve estar regularizado e em mãos.

Tomadas

A voltagem oficial do Canadá é 110V ou 120V. O formato das tomadas é diferente do encontrado no Brasil (três pontas arredondadas) – ele tem duas pontas retas e uma arredondada na parte central. Para resolver o problema de incompatibilidade, basta comprar um adaptador.

Costumes

Os canadenses são educados e simpáticos. Basta colocar os pés no país para escutar várias vezes palavras como sorry (desculpe), thank you (obrigado) e please (por favor). Se você não está acostumado a usar esses termos no Brasil, vale a pena adotá-los no Canadá para não ofender a população ou ser taxado de mal educado.

Eles também são bastante solícitos com turistas. Se estiver perdido, não hesite em parar alguém na rua e pedir informações. Como eles são diretos, se você fizer algo que incomoda alguém, é bem provável que chamem a sua atenção. Mas não fique bravo, pois esse tipo de atitude não é visto como algo ofensivo. Na verdade, funciona como uma ação construtiva de cidadania. Vale destacar que atravessar fora da faixa de pedestre é uma das atitudes que irrita bastante os canadenses.

Assim como no Brasil, algumas pessoas do Canadá tiram os sapatos para entrar em casa. Se você for visitar alguém, não deixe de perguntar se a pessoa quer que você deixe os calçados na porta antes de entrar.

Agora é só seguir as nossas dicas, arrumar bem as malas e aproveitar as melhores atrações que o Canadá tem a oferecer!

