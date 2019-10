Como fazer chamadas em grupo no WhatsApp?

Bianca Bellucci



14/10/2019 | 08:48

Seja para uma reunião de trabalho ou faculdade, os usuários do WhatsApp podem realizar chamadas em grupo com facilidade. O recurso pode ser utilizado com até quatro integrantes (você mais três pessoas) e ser usado tanto em conversas via áudio como vídeo. Em um comunicado, o aplicativo afirmou que o recurso possui criptografia de ponta a ponta.

A seguir, você confere um passo a passo ensinando como realizar chamadas em grupo no WhatsApp:

1. Abra a conversa com um dos integrantes da reunião e clique para iniciar uma chamada de voz ou vídeo.

2. Após a pessoa aceitar a solicitação, clique no botão “Adicionar participantes”, localizado no canto superior direito e representando por um bonequinho com o símbolo de adição (+).

3. Um por vez, escolha os contatos que você quer adicionar. Basta aguardá-los aceitar a solicitação e a conversa em grupo no WhatsApp estará liberada.

