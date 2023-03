Dia do MAR10: relembre os jogos mais icônicos do encanador

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/03/2023 | 09:55



Hoje (10), é celebrado o Dia do MAR10 – data dedicada ao encanador bigodudo Mario. O evento foi criado pela comunidade de fãs do game e adotado pela Nintendo. Em comemoração, por sua vez, o 33Giga separou os jogos mais icônicos do personagem. Relembre!

Vale ressaltar que o simpático encanador apareceu pela primeira vez em 1981, sob o nome de Jumpman no fliperama “Donkey Kong”. Somente em 1983 é que ele passou a se chamar Mario Bros. e virou o protagonista dos títulos. Hoje, seus jogos já venderam mais de 330 milhões de unidades, segundo dados disponibilizados pela Nintendo.

