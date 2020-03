Redação

Do Rota de Férias



10/03/2020



Muita gente aproveita viagens internacionais para fazer algumas comprinhas. Quem vai à China, por exemplo, pode se jogar nas mais de 2 mil lojas do New South China Mall, na cidade de Dongguan. O local é um dos maiores shoppings do mundo e se estende ao longo de mais de 600 mil metros quadrados. Na galeria, veja outros centros de compras enormes.

Os maiores shoppings do mundo