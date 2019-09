Rock in Rio: veja os carros que alguns roqueiros já tiveram na garagem

Leo Alves



26/09/2019 | 15:48

Nesta sexta-feira (27), começa mais uma edição do Rock in Rio. Como homenagem, o Garagem360 reuniu algumas máquinas que já estiveram na garagem dos astros do rock, já que alguns astros costumam gastar o dinheiro do sucesso de suas bandas em grandes carros e esportivos. Porém, existem aqueles que chegam até a ganhar modelos exclusivos das montadoras.

