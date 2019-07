Dia Mundial do Rock: veja os carros que alguns roqueiros já tiveram na garagem

Leo Alves



12/07/2019 | 18:18

No dia 13 de julho é celebrado o Dia Mundial do Rock. Alguns dos grandes astros costumam gastar o dinheiro do sucesso de suas bandas em grandes carros e esportivos. Porém, existem aqueles que chegam até a ganhar modelos exclusivos das montadoras. Para celebrar a data, o Garagem360 separou alguns veículos que já fizeram – ou fazem – parte das garagens das estrelas da música. Confira na galeria especial.