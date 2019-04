As 5 teorias da conspiração mais bizarras que nasceram na internet

Marcella Blass



Se tem uma coisa que a internet gosta de fazer é conspirar. Não é difícil encontrar gente que se dedica a espalhar boatos, inventar histórias e perguntar um “e se?” atrás do outro em tudo quanto é rede social. E em meio a esse cenário criativo, surgem teorias bizarras e absurdas que dá até gosto de acreditar. É por isso que o 33Giga reuniu as 5 histórias mais mirabolantes (e por que não verdadeiras?) que nasceram na web. Confira:

Rainha Elizabeth II

A monarca britânica é protagonista de uma série de teorias da conspiração na internet. Uma das mais populares é de que o segredo da longevidade da rinha da Inglaterra — que tem mais de 90 anos, sendo 65 de reinado – é sua alimentação à base de carne humana. Quem jogou a teoria na roda foi o filósofo e historiador Hubert Humdinger, que acredita que os hábitos canibais da rainha sejam o segredo de sua vida saudável. A história ganhou ainda mais força em 2012, depois que um site divulgou que um funcionário do Castelo teria encontrado restos humanos em um freezer nos aposentos reais.

Outra teoria é a de que a família real tem origens reptilianas — raça que, de acordo com uma conspiração de Daviv Icke, é composta por alienígenas com traços de répteis, e que geralmente assumem posições de poder na sociedade. Diversos usuários de redes sociais e fóruns da internet juram de pés juntos que já viram os olhos da rainha assumirem uma forma diferente, acinzentada, semelhante a de um lagarto. Isso porque ela seria uma sacerdotisa reptiliana da linhagem illuminati. Não acredita? Veja o momento no vídeo, abaixo:

Avril está morta

Um blog brasileiro desenvolveu uma complexa conspiração que garante que a cantora Avril Lavigne morreu e foi substituída. Na teoria, a cantora, que ficou mundialmente famosa ainda muito jovem, aos 17 anos, não teria aguentado o peso da fama, entrado em depressão e tirado a própria vida. Mas, para não perder sua estrela, o empresário decidiu substituí-la por uma sócia, que continuaria na trilha do sucesso.

A escolhida foi Melissa Vandella, que já estava na equipe de Avril e a ajudava a despistar os fãs na rua, por conta de sua semelhança. Assim, bastou uma repaginada no visual para criar uma nova versão da cantora. Mas não demorou para os fãs perceberem as diferenças, principalmente na altura, marcas de nascença, formato do rosto e na voz, que não atingia mais as mesmas notas. A teoria completa pode ser lida no blog avrilestamorta.blogspot.com.

Desafio do balde de gelo

Em 2014, o desafio do balde de gelo dominou a internet com sua proposta de conscientizar as pessoas sobre a esclerose lateral amiotrófica (ALS) e incentivar o debate e as doações para o estudo e cura da doença. Com o apoio de celebridades e pessoas de grande influencia, a campanha conseguiu arrecadas mais de 100 milhões de dólares. Fato que não impediu que os teóricos da conspiração especulassem que, na verdade, o desafio se tratava de um batismo satânico que estava criando um exército para o rei das trevas.

Keanu Reeves é imortal

Se você já viu um filme do Keanu Reeves e pensou “mas ele não envelhece nunca?”, saiba que não está sozinho. Há uma série de pessoas que acredita que o ator é imortal. O que sustenta a teoria é um compilado de pinturas datadas desde 1504 e sua semelhança com o ator Paul Mounet, nascido em outubro de 1847, na França. Será?

Beyoncé sequestrou a Sia

Uma teoria que nasceu no Brasil em 2016 jurava que a Beyoncé estava mantendo a cantora Sia em seu porão, forçando-a a compor músicas. Foi criada até a hashtag #SaveSia, enquanto as pessoas tentavam encontrar mensagens subliminares de socorro nos tweets da cantora e pressionavam Beyoncé para libertar a amiga. Mas é claro que, nesse caso, a zoeira falou muito mais alto do que os fatos. A teoria chegou aos Estados Unidos e a cantora curtiu várias publicações a respeito no Twitter.

