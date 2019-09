Dois dias bem aproveitados em Liverpool, na Inglaterra

Maria Beatriz Vaccari



04/09/2019 | 13:48

Cidade natal dos Beatles, Liverpool atrai muitos viajantes que querem se aprofundar nas atrações de uma das cidades mais culturais da Inglaterra. É possível conhecer diversos pontos turísticos bacanas em apenas dois dias. O escritório de turismo da Grã-Bretanha criou um roteiro especial para quem pretende explorar o melhor da cidade em 48 horas. Confira:

Roteiro de 2 dias em Liverpool

Dia 1

9h – Descubra maravilhas mundiais

Vá até a William Brown Street, no coração de Liverpool, para conhecer o World Museum, um tesouro sobre a vida, as ciências da terra e a cultura humana. Até outubro de 2018 há a possibilidade de ver os Guerreiros de Terracota da tumba do primeiro imperador da China. É a primeira vez em mais de dez anos que eles são exibidos no Reino Unido. Abrangendo quase 1.000 anos de história da China, a exposição inclui artefatos que datam dos séculos 8 a.C a 2 d.C.

11h – Passeio em meio à arte inspiradora

Uma das grandes vantagens de Liverpool é a facilidade de passear entre diferentes centros culturais. É possível ir à Walker Art Gallery andando apenas alguns minutos ao sair do World Museum. Ali, você pode mergulhar num mundo de escultura, pintura e artes decorativas que datam do século 13 até os dias atuais.

13h – Prove a gastronomia local

Uma agradável caminhada de vinte minutos saindo da galeria pode levar a um dos muitos restaurantes independentes do bairro boêmio de Rope Walks, uma área repleta de arte, música, cultura e instituições culturais como a FACT (Foundation for Art and Creative Technology).

Também dá para conhecer outro ponto cultural importante da cidade, o Georgian Quarter, onde fica The Art School Restaurant. Situado na sala das lanternas de um edifício vitoriano, o restaurante é comandado pelo chef Paulo Askew, que produz menus fixos e de degustação utilizando ingredientes sazonais para onívoros, pescetarianos, vegetarianos e veganos.

15h – Explore um tesouro gótico

A Liverpool Cathedral é uma magnífica criação arquitetônica que possui os mais altos e mais largos arcos góticos do mundo, uma das maiores torres góticas (é possível escalá-las para ter uma vista panorâmica da cidade) e uma escultura da celebrada artista contemporânea Tracey Emin.

Divulgação Liverpool Cathedral

17h – Prove bebidas de produção local

Se sua bebida favorita é cerveja ou gin, vá para o H1780, que fica no quarteirão digital e criativo da cidade, o Baltic Triangle. Trata-se de uma cervejaria e destilaria que produz as cervejas Love Lane e o gin The Ginsmiths of Liverpool. O bar irá lançar em breve The Ginsmiths Experience, com tours de cerveja e chás da tarde com gin.

19h30 – Jante em um hub criativo

Siga para o coração cultural de Liverpool para o Upstairs at the Bluecoat, o hub criativo da cidade que exibe os talentos em arte visual, música, dança, arte performática e literatura. Seus restaurantes têm ótimas vistas da cidade, paredes decoradas com arte da região e um cardápio criado com produtos de origem local.

22h – Dance a noite toda

Você não pode ir a Liverpool e não entrar no The Cavern Club para uma noite memorável. O local onde os Beatles começaram não só apresenta o legado da banda como também é palco para novos artistas.

Dia 2

9h – Descubra o melhor da arte contemporânea

Vá até o Albert Dock, Patrimônio Mundial da UNESCO, lar da impressionante galeria Tate Liverpool, um paraíso de arte britânica e internacional moderna e contemporânea. Visite até o final de setembro para apreciar as obras de Egon Schiele, o discípulo radical de Gustav Klimt, juntamente com as fotografias de Francesca Woodman.

Em 2018, a Bienal de Liverpool, um festival de renome internacional de arte contemporânea, retorna à cidade. O evento acontece entre 14 de julho e 28 de outubro e é intitulado Beautiful World, Where Are You? A cada dois anos, os lugares públicos da cidade, prédios não utilizados e galerias abrigam uma provocativa amostra da arte contemporânea. Fundada em 1998, a bienal já encomendou 305 novas obras de arte e apresentou trabalhos de mais de 450 artistas de todo o mundo, tornando-se uma atração imperdível numa visita a Liverpool.

11h – Tudo sobre os Beatles

No Albert Dock também é possível visitar o The Beatles Story, a maior exposição permanente dedicada ao Quarteto de Liverpool. Neste ano, o local exibe uma exposição especial em celebração dos 50 anos da viagem da banda à Rishikesh, na Índia.

13h – Desfrute do verdadeiro sabor da gastronomia britânica

É possível se deliciar com pratos de peixe e batatas fritas (o famoso fish & chips) no Docklands Fish and Chip Restaurant, apreciando a vista para o Rio Mersey e o horizonte belíssimo do local. Não se esqueça de experimentar os mushy peas (um tipo de purê de ervilhas) como acompanhamento.

15h – Volte no tempo

Uma viagem curta de trem ou ferry para Wirral leva até a encantadora vila de Port Sunlight, outrora o lar dos fabricantes de sabão Sunlight Soap e Lever Brothers e um endereço sem igual na cultura de Liverpool. Dá para explorar a região de bicicleta. Alugue uma assim que chegar e pedale pelos chalés estilosos (construídos 130 anos atrás para os funcionários da empresa) e pelas trilhas da vila até chegar no Village Museum. Reserve um tempo para visitar a Lady Lever Art Gallery, uma coleção pessoal de arte clássica e decorativa do industrial e filantropo Lord Leverhulme.

18h30 – Jante no pub mais decorado da Inglaterra

Descrito como “o mais pub ornamentado na Inglaterra”, o fabuloso Philharmonic Dining Rooms é um dos restaurantes mais próximos da Liverpool Philharmonic Hall. Ele é um ótimo lugar para provar alguma comida britânica tradicional (pense em saborosas tortas e salsichas suculentas) antes de uma performance da Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. O local é famoso pelo ambiente requintados: os banheiros masculinos são inclusive tombados pelo patrimônio – as mulheres podem pedir para dar uma olhada!

20h – Reserve uma noite no teatro

É possível assistir a espetáculos que vieram diretamente do West End de Londres, já que a cidade tem o segundo maior teatro da Inglaterra, o Liverpool Empire, ou desfrutar de comédias e musicais no Royal Court Theatre. Como alternativa, as obras mais provocadoras são encenadas no Everyman and Playhouse Theatres, que traz peças como Othello e Laranja Mecânica.