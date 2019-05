5 jogos divertidos (e viciantes) para treinar agilidade e raciocínio

Marcella Blass



Os jogos para smartphones têm ido cada vez mais além do simples entretenimento. Isso porque eles podem trazer benefícios de verdade, principalmente aqueles que estimulam o raciocínio e a agilidade do jogador. Entre as várias opções nessa pegada disponíveis na internet, o 33Giga separou cinco aplicativos para Android, iOS e Web que você pode jogar sozinho ou desafiar a inteligência com amigos e família.

Letroca

Android, iOS e Web

Para treinar o domínio da língua portuguesa e a agilidade, este jogo desafia o usuário a encontrar o maior número de palavras a partir de uma combinação aleatória de letras e espaços em branco. O game tem quatro modos: Stars, Clássico, Metade e Zen. Com exceção do último, todos os outros dão um tempo pré-determinado para que o jogador descubra todas as combinações possíveis.

Impossible Draw

Android e iOS

A premissa básica deste jogo é desenhar o símbolo que aparece no fundo da tela antes que ele se aproxime demais. Com cenários psicodélicos que misturam luzes coloridas e vários temas musicais, a tarefa exige que o jogador se concentre muito para reproduzir exatamente a forma apresentada. O mais legal é que são centenas de possibilidades e desafios diferentes, então você não vai cansar tão rápido.

94 segundos

Android e iOS

Como sugere o nome, o puzzle te dá 94 segundos para pensar em uma série de palavras sobre temas como profissões, alimentos, capitais nacionais e internacionais, cores, estilos musicais, hortaliças e muito mais. O jogo sugere apenas a letra inicial (e as vezes a família da palavra) e o objetivo é conseguir o maior número de acertos no tempo sugerido. Dica! O jogo aceita erros razoáveis de ortografia e digitação na hora do sufoco.

Monument Valley

Android e iOS

Com um visual lindíssimo, Monument Valley coloca o jogador na pele de uma princesa silenciosa. Seu objetivo é manipular a arquitetura do lugar para viajar pelos mundos. O game exige olhar apurado na manipulação de formas geométricas e ilusões de ótima para garantir que a princesa chegue ao seu destino sã e salva.

Gartic

Android, iOS e Web

Nesse jogo clássico da internet, o objetivo é descobrir o que outros jogadores estão desenhando na tela. O Gartic permite que várias pessoas joguem simultaneamente de qualquer parte do mundo, sorteiem palavras sobre os mais variados temas (geral, objetivos, animais, filmes etc) e brinquem de adivinhação. No fim, quem alcançar mais de 120 pontos primeiro, ganha.

