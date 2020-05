Dia do Museu: conheça os principais acervos automotivos do mundo

Maria Beatriz Vaccari

Do Garagem360



18/05/2020 | 17:18



Alguns fãs de automóveis não conseguem deixar a paixão de lado nem durante as férias. Quem vai à Alemanha, por exemplo, pode ir aos museus da BMW, Mercedes-Benz e Porsche. Além de acompanhar a história das montadoras, dá para observar cada detalhe dos carros expostos. A equipe de reportagem do Rota de Férias, parceiro do Garagem360, separou uma lista com os melhores museus automotivos do mundo.

Principais museus automotivos do mundo