Entenda a importância de adquirir o seguro viagem

Leo Alves



11/07/2019 | 17:48

O seguro viagem é um item fundamental para qualquer turista. É importante contratá-lo antes de embarcar, pois ele é um aliado que pode evitar grandes prejuízos com atendimentos médicos.

“Para viagens ao exterior é obrigatória a contratação do seguro com as coberturas mínimas”, afirma o diretor da Mapfre Assistência, Eduardo Sena. “Despesas médicas, hospitalares e odontológicas, traslado de corpo, regresso sanitário e traslado médico são coberturas obrigatórias do plano de viagem”.

Seguro viagem internacional

É importante destacar que o seguro viagem é obrigatório em alguns destinos, como nos 27 países europeus que participam do Tratado de Schengen. “Ele foi criado para facilitar a livre circulação dos cidadãos europeus entre os países acordados. Nesse caso, o turista é obrigado a ter o seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros”, afirma Eduardo.

O acordo engloba as principais nações, entre elas, Alemanha, Bélgica, França, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Suíça e Espanha. No Reino Unido a situação é um pouco diferente – a contração é obrigatória, mas não existe um valor mínimo como nos outros países.

Na América Latina, a situação é um pouco diferente. “Apenas Cuba, Equador e Venezuela exigem a contratação”, diz Eduardo. Nos dois primeiros, o valor mínimo da cobertura médica é de US$ 10 mil e US$ 10,8 mil, respectivamente. No último, a quantia sobre para US$ 40 mil para assistência médica, repatriação médica e funerária.

Seguro para os Estados Unidos

Muito frequentado por brasileiros, os Estados Unidos não exigem um plano de seguro. “Contudo, os custos médicos com saúde são muito altos. Sendo assim, é altamente recomendável que o viajante realize a contratação”, explica Eduardo.

Segundo um levantamento da Mapfre, uma consulta no país americano pode custar US$ 1.500. Já uma internação pode alcançar a marca de US$ 5 mil por dia. Os preços para o atendimentos odontológicos também não são baixos – ficam na casa dos US$ 750.

Seguro viagem internacional: cotação

É possível contratar o seguro nas principais seguradoras do país. Confira alguns exemplos.

