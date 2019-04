Maria Beatriz Vaccari



19/04/2019 | 14:18

Nos restaurantes alemães, o negócio é sempre pedir um joelho de porco e uma daquelas canecas enormes de cerveja. Já na Irlanda, todos os pratos ficam ainda mais gostosos ao lado de um pint da tradicional Guinness. Portugal e Holanda se destacam quando o assunto é sobremesa, já que conquistam viajantes do mundo inteiro com o pastel de Belém e o stroopwafel. Conheça as melhores comidas e bebidas para provar em outros países.

As melhores comidas e bebidas para provar em outros países