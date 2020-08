Os resorts mais luxuosos do Brasil

Crédito: Divulgação

Localizado na praia da Enseada, no Guarujá (SP), o Casa Grande Hotel Resort e Spa é uma boa pedida para o viajante que busca um resort mais intimista e com ótimo atendimento. Baseado em um prédio com arquitetura colonial, o local conta com restaurantes maravilhosos, com destaque para o Thai, especializado em pratos da Tailândia e do Sudeste Asiático