Conheça 3 hotéis fora do comum

06/11/2020 | 14:48



Seja para passar o dia ou apenas dormir, a hospedagem pode fazer muita diferença em uma estadia fora de casa. Há quem procure por beleza, conforto ou por hotéis fora do comum na hora de escolher o estabelecimento. Serviços privativos, preocupação com o meio ambiente e até dormir no gelo estão entre as opções diferentonas espalhas pelo mundo.

Hotéis fora do comum: onde encontrar

Noruega, Mônaco e Seychelles são três destinos que oferecerem hotéis fora do comum. Seja para viagem de férias com a família ou em roteiro romântico a dois. Confira detalhes sobre as três opções:

Sorrisniva Igloo Hotel

Uma das experiências mais inusitadas de viagem com certeza é se hospedar em um hotel de gelo. O Sorrisniva Igloo Hotel, localizado a 20 quilômetros da cidade de Alta, no norte da Noruega, começa sua temporada em dezembro e costuma permanecer aberto até abril.

Divulgação Cama de gelo no Sorrisniva Igloo Hotel, na Noruega

Além de bar e restaurante, a estrutura do hotel ainda oferece diversas atividades como passeio de snowmobile, jacuzzi externa, tour de trenó puxado por renas, pescaria no gelo e muito mais. Quem estiver por lá ainda pode cruzar os dedos e torcer para a aurora boreal dar as caras no céu durante a noite.

Metropole Monte-Carlo

O Metropole Monte-Carlo é um dos hotéis do principado de Mônaco. O local abriga dois restaurantes estrelados no Guia Michelin: Joel Robuchon e Yoshi. O viajante pode relaxar no Spa Metropole by Givenchy, curtir o espaço da piscina desenhado pelo estilista Karl Lagerfeld e e se encantar com decoração luxuosa.

Divulgação Decoração e sustentabilidade caminham juntas no Metropole Monte-Carlo, em Mônaco

Um dos diferenciais é que o hotel tem políticas ambientais estabelecidas desde 2007, chamadas de Green Attitude, para reduzir o impacto de suas atividades no planeta e preservar a biodiversidade. A partir deste mês, o local anunciou que está banindo o uso de canudos de plásticos em seus bares e restaurantes, reafirmando o compromisso de reduzir o uso do plástico.

Bayan Tree Seychelles

O Banyan Tree Seychelles fica localizado Mahé, a maior ilha de Seychelles. Entre as atrações do local estão as piscinas infinitas privativas com vista para o Oceano Índico e uma quadra de tênis rodeada do verde tropical.

Divulgação Piscinas de bordas infinitas do Banyan Tree Seychelles

Quem fica por lá tem a oportunidade de experimentar receitas da cozinha de diversos lugares do mundo, como creole, árabe e asiática. Além disso, o hotel conta com um spa com tratamentos terapêuticos para recarregar as energias e poder ser um refúgio rodeado por uma natureza espetacular.