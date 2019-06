Bianca Bellucci



23/06/2019 | 08:18

A Gretchen até pode ser a rainha da internet e gerar um arsenal de imagens e GIFs divertidos para divulgar no Twitter, Facebook e até grupinhos no WhatsApp. Porém, vira e mexe aparece um meme que rouba a cena e faz a alegria dos internautas brasileiros. Só que o compartilhamento frenético pode acabar com o contexto original do conteúdo que circula nas redes sociais. Se você não lembra a origem dos memes mais amados da internet, o 33Giga conta tudo. Os dados foram baseados nos acervos Museu de Memes e Know Your Meme.









academia-70x70.jpg" width="70" height="70" alt="" data-full='https://33giga.com.br/wp-content/uploads/2018/06/17-Bambam-enlouquecendo-na-academia.jpg' data-caption='Bambam enlouquecendo na academia – O vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, Kléber Bambam, estava sumido na mídia. Porém, um vídeo em que ele aparece malhando ao lado do fisiculturista Felipe Franco o trouxe de volta aos holofotes em 2016. Isso porque o ex-BBB enlouquece durante uma sessão de treino e grita frases como “aqui é bodybuilder” e “que não vai dar, o quê!”. O conteúdo icônico caiu no gosto dos internautas e rendeu uma série de memes. Relembre: https://bit.ly/2sXAD7b. ' data-credits=" Crédito: Reprodução Internet" />

