Descubra a origem dos memes mais amados da internet

Bianca Bellucci

Do 33Giga



23/12/2021 | 10:55



A Gretchen pode até ser a rainha da internet e gerar um arsenal de imagens e GIFs divertidos para divulgar no Twitter, Facebook e até grupinhos do WhatsApp. Porém, vira e mexe aparece um meme que rouba a cena e faz a alegria dos internautas brasileiros. Só que o compartilhamento frenético pode acabar com o contexto original do conteúdo. Se você não lembra a origem dos memes mais amados da internet, o 33Giga conta tudo. Os dados foram baseados nos acervos Museu de Memes e Know Your Meme.

Nazaré confusa

Senhora do Destino foi a novela de maior audiência da Rede Globo nos últimos vinte anos, fechando no Ibope com 50 pontos. A trama envolvente é lembrada até hoje. E a personagem mais querida é justamente a grande vilã Nazaré. Entre os tantos GIFs criados em sua homenagem, o close em seu semblante confuso é meme absoluto. Ele se tornou tão popular que até extrapolou as barreiras nacionais e passou a ser usado em outros países, especialmente nos Estados Unidos.

Confused John Travolta

A cena retirada do filme Pulp Fiction mostra um confuso Vincent Vega, personagem de John Travolta. O meme ganhou os holofotes em 2015 quando um usuário do Imgur usou o GIF para mostrar a dificuldade que ele enfrentava para comprar um presente para sua filha. A partir daí, Travolta foi retirado do contexto original para “viver” diversas situações.

Como você é burro!

A participação de Caetano Veloso no programa de entrevistas Vox Populi da TV Cultura rendeu a famosa frase e amado meme: “Como você é burro!”. Após ser perguntado pelo então jornalista da revista VEJA Geraldo Mairinque sobre sua postura acerca da imprensa, o cantor baiano não mediu palavras na resposta ao profissional. Clique aqui e relembre o momento.

Glória Maria na Jamaica

A jornalista Glória Maria tornou-se meme por causa de uma reportagem especial para o Globo Repórter sobre a Jamaica. Em 2016, a repórter experimentou maconha durante o trabalho e viralizou com expressões marcantes e bizarras. Teve até passeio de montanha-russa na maior viagem.

Bambam enlouquecendo na academia

Vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, Kléber Bambam estava sumido na mídia. Porém, um vídeo em que ele aparece malhando ao lado do fisiculturista Felipe Franco o trouxe de volta aos holofotes em 2016. Isso porque o ex-BBB “enlouquece” durante uma sessão de treino e grita frases como “aqui é bodybuilder” e “que não vai dar, o quê!”. O conteúdo icônico caiu no gosto dos internautas e rendeu uma série de memes. Clique aqui para relembrar.

Inês Brasil

“Alô, alô, vocês sabem que sou eu?”. O conhecido bordão caiu nas graças dos internautas em 2013, quando o vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil de Inês Brasil foi publicado no YouTube. A carioca tentou participar de cinco edições. Embora não tenha conseguido entrar no reality show, conquistou fãs e rendeu muitos memes. Assista à pérola neste link.

Dimitri descobre

A entrevista desse russo que fica tão alegre que sai dançando é usada com legendas para expressar diferentes motivos de felicidade. Entre eles: ter passado no TCC e descobrir que é sexta-feira. Entretanto, o real motivo para Dimitri estar tão feliz é que ele estava mostrando qual era o estilo de música que estava tocando – embora ache o gênero ruim. A entrevista foi gravada em uma boate na cidade Veliky Novgorod. Neste link, você confere o vídeo com a legenda original – a tradução está em inglês.

Carreta Furacão

Um grupo fantasiado de personagens da cultura pop dançando ao som de “Vem Dançar o Mestiço”, de Leandro Lehart. Essa foi a fórmula usada pela Carreta Furacão para ganhar o carinho da internet em meados de 2016. Populares no interior do Brasil, os trenzinhos da alegria renderam memes com as coreografias e fantasias meio escrachadas. Veja aqui o icônico vídeo.

Senhora?

A reportagem transmitida na TV Anhanguera, filiada da Rede Globo em Goiás, no dia 28 de setembro de 2015, poderia ser só mais uma matéria de denúncia. Só que a jornalista Renata Costa teve que correr atrás de Edinair Maria dos Santos Moraes, uma senhora que se recusava a responder suas perguntas sobre a acusação de ser uma funcionária fantasma. Clique aqui para relembrar a cena.

Grávida de Taubaté

Em 2012, uma gravidez no município paulista de Taubaté ganhou destaque na televisão brasileira. Maria Verônica Vieira anunciou estar à espera de quadrigêmeos. No entanto, o que mais chamou atenção não foi a gravidez em si, mas o tamanho impressionante de sua barriga. Quando a farsa foi revelada, os internautas passaram a criar memes. E, mesmo após nove anos, a história da falsa grávida continua rendendo inúmeras piadas na internet.

Nissim Ourfali

Nissim Ourfali é o protagonista de um vídeo publicado no YouTube em 2012. Feito para ser exibido no Bar Mitzvah do garoto, por um descuido da família, o videoclipe que era para ser privado caiu na rede e se tornou um grande sucesso. Preocupados com a repercussão, os pais entraram na justiça contra o Google para retirar definitivamente o vídeo de circulação.

Giovana do forninho

“Desce, sobe, empina e rebola.” Deveria ser apenas um vídeo com uma garotinha dançando o funk de MC Leozinho, mas acabou sendo um dos melhores memes de 2014. Tudo porque, durante a performance de Giovana, ela se segura no forno que estava na parede e ele tomba para cima dela. Enquanto a garota segura o forninho, a prima que está filmando vai correndo contar para mãe sobre o desastre. Clique aqui para relembrar o vídeo.

Quero café!

Em meados de 2013, uma reportagem sobre a longa espera no atendimento de um hospital em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, traz o depoimento de um senhor indignado. Mas não com a situação do local em si, com a falta de café. Os gritos de “Quero café!” conquistaram os internautas brasileiros. Clique aqui e veja o vídeo.