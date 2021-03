Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



08/03/2021 | 17:48



Os fãs de calor e praia podem aproveitar as próximas férias para visitar alguns destinos brasileiros, como Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Depois de mergulhar no mar, nada melhor do que tomar uma boa água de coco geladinha e cair na piscina dos melhores resorts do Nordeste.

Conheça os melhores resorts do Nordeste

Crédito: Divulgação De frente para o mar verdinho de Maceió (AL), o Jatiúca Hotel & Resort é uma boa opção para quem quer relaxar e ter mordomias. A gastronomia, que mistura pratos típicos do Nordeste com culinária internacional, é um dos grandes destaques do local

Crédito: Divulgação Quem se hospeda no Pratagy Beach All Inclusive Resort consegue contemplear paisagens lindíssimas e ainda curtir as belas piscinas naturais de Pratagy (AL). Isolado da agitação, o hotel é cercado pelo Rio Meirim, a Mata Atlântica e o mar

Crédito: Divulgação Em Maragogi (AL), o Salinas Maragogi All Inclusive Resort oferece atividades divertidas para quem gosta de curtir a viagem na água. Dá para mergulhar com peixes nas Galés, praticar stand up paddle ou passar o dia relaxando nos 1.500 metros quadrados de piscina do complexo aquático

Crédito: Divulgação O Iberostar Bahia e o Iberostar Selection Praia do Forte ficam localizados em um dos trechos mais legais do litoral de Mata de São João (BA). Além da infraestrutura de lazer, o hóspede pode aproveitar o sistema all inclusive, que oferece receitas desde culinária baiana até japonesa

Crédito: Divulgação Também com sistema de alimentação all inclusive, o Cana Brava All Inclusive Resort, em Ilhéus (BA), tem um café da manhã típico do Nordeste, com direito a farofa de carne-seca, cupuaçu e até cuscuz. Quem quiser se aventurar pode surfar, fazer trilhas de bicicleta e entrar nas águas do Rio Jari, que têm propriedades medicinais

Crédito: Divulgação Com direito a piscina de borda infinita, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Mata de São João (BA), conta com 287 apartamentos confortáveis. Também dá para se hospedar nas Pool Villas, casas mais isoladas com 320 metros quadrados cada, piscina privativa e serviços diferenciados

Crédito: Divulgação Localizando entre Praia do Forte e Costa do Sauípe, o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa é um dos hotéis mais bonitos da Bahia. A área, cercada pela Mata Atlântica, tem cachoeiras, mangues, lagos e até dunas

Crédito: Divulgação O Club Med Trancoso, em Porto Seguro (BA), conta com um spa parceiro da marca francesa Cinq Mondes. Durante os tratamentos relaxantes, o visitante pode comtemplar uma vista de tirar o fôlego: parte do litoral de Trancoso, com altas falésias, e faixas de areia de Arraial D’Ajuda

Crédito: Divulgação/João Melo Em Aquiraz (CE), pertinho de Fortaleza, o Beach Park oferece um complexo aquático com atrações para toda a família. Dá para descer toboáguas que chegam a 41 metros de altura, curtir as piscinas e navegar com boias pelas corredeiras e rios artificiais

Crédito: Divulgação O resort Dom Pedro Laguna, em Aquiraz (CE), foi construído sobre uma lagoa navegável. Os hóspedes podem se locomover com barquinhos, que percorrem diferentes cantos do empreendimento. De quebra, ainda dá para passar o dia na tranquila praia de Marambaia

Crédito: Divulgação Cheio de mordomias, o Nannai Beach Resort é perfeito para casais que buscam exclusividade em Ipojuca (PE), coladinha a Porto de Galinhas (PE). Dá para reservar jantares românticos em um gazebo à beira da praia e até passar o dia fazendo tratamentos de beleza no spa, que trabalha com produtos da marca francesa L’Occitane

Crédito: Divulgação De frente para as piscinas naturais da Praia de Muro Alto, em Ipojuca (PE), o Summerville é cercado por paisagens verdes da Mata Atlântica. O hotél conta com uma piscina de 2.300 metros quadrados equipada com um toboágua que garante a diversão dos pequenos

Crédito: Divulgação Quem se hospeda no Vila Galé Eco Resort do Cabo, em Cabo de Santo Agostinho (PE), pode participar de atividades que reforçam a conexão com a natureza. É possível fazer caminhadas ecológicas e cair na farra em luaus na areia

Crédito: Divulgação Piscinas, cascatas, cachoeira artificial e deque molhado. Essas são algumas das atrações do complexo aquático do Ocean Palace Beach Resort & Bungalows, em Natal (RN). O empreendimento fica de frente para o Morro do Careca e tem uma das vistas mais bonitas da região

Crédito: Divulgação Localizado entre as praias de Ponta Negra e Areia Preta, em Natal (RN), o SERHS Natal Grand Hotel oferece vista para o mar em todos os quartos. Na hora das refeições, os hospedes conseguem escolher entre cinco restaurantes, que servem pizzas, frutos do mar, carnes nobres e especialidades da cozinha internacional

Crédito: Maria Beatriz Vaccari De frente para a praia do Cumbuco, uma das melhores do mundo para quem quer praticar kite surf, o Carmel Cumbuco figura entre os melhores resorts do Nordeste. O hotel oferece acomodações elegantes, com varandas que dão direto nas piscinas, ótima gastronomia e spa com chancela da marca francesa Caudalie

