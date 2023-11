Artistas da internet: 10 nomes que fizeram sucesso graças à web

A internet e as redes sociais são muito mais do que um meio de comunicação. Elas podem tornar artistas bem mais conhecidos, promovendo suas músicas, vídeos e outros tipos de conteúdo. Basta um compartilhamento no Facebook ou uma curtida no YouTube para que uma banda “bombe” na web. A seguir, você confere quem recebeu mais do que um empurrãozinho em sua carreira e, graças à internet, se tornou celebridade no Brasil e no mundo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Psy

O sul-coreano invadiu as redes sociais com o videoclipe de “Gangnam Style”. Sua dança cômica no estilo K-pop (pop coreano) conquistou fãs pelo mundo. Apesar de só ganhar fama internacional após este clipe, o cantor já era bem conhecido em sua terra natal. A obra de Psy apareceu no topo da lista como vídeo mais visualizado em 2012 e manteve o título de mais visto na história do YouTube por um bom tempo.

2. OK Go

Um vídeo que mostrava quatro norte-americanos dançando uma coreografia ridícula em cima de esteiras de ginástica para a faixa de “Here It Goes Again”. Essa foi a fórmula do sucesso usada pelo OK Go para alcançar mais de 20 milhões de views no YouTube e o Prêmio Grammy 2007 para Melhor Videoclipe. Ainda hoje a banda é conhecida pelos clipes malucos que fazem para seus singles.

3. Justin Bieber

O canadense foi descoberto aos 13 anos após publicar covers em sua conta no YouTube. Os vídeos foram assistidos pelo empresário Scooter Braun, que logo o levou para os Estados Unidos para conhecer o cantor Usher e assinar contrato com a Island Records. Após terminar o primeiro grau escolar, Bieber gravou seu álbum de estreia “My World 2.0”, que trazia o fenômeno “Baby”.

4. Banda UÓ

“Shake de amor” é um cover da música de Willow Smith, “Whip My Hair”. A mistura de brega com o moderno chamou a atenção dos internautas e o videoclipe da banda de Goiânia (GO) bombou no YouTube. Inclusive, o trio recebeu um prêmio no MTV Video Music Brasil 2011 na categoria Webclipe. A Banda UÓ gravou dois álbuns de estúdio, mas anunciou “pausa por tempo indeterminado” em 2018.

5. Arctic Monkeys

A banda britânica apareceu no cenário musical depois que alguns fãs criaram um perfil no MySpace para o grupo. Os integrantes nunca tiveram interesse em divulgar suas músicas pela internet, mas isso ocorreu graças à página. De lá para cá, o Arctic Monkeys se consolidou no cenário indie, com sete álbuns de estúdio e uma série de hits.

6. Lily Allen

A inglesa foi mais uma das cantoras reveladas pelo MySpace. Em seu perfil na rede social, ela teve aproximadamente 19 milhões de músicas baixadas. Um ano depois de ter criado sua página na rede social, Lily lançou o single “Smile” e seu primeiro álbum, “Alright Still” – ambos ficaram nas primeiras posições da parada britânica em 2006.

7. Mallu Magalhães

Em 2007, com 15 anos, Mallu pediu a seus pais dinheiro de aniversário para gravar suas primeiras músicas em um estúdio. As quatro canções foram colocadas em seu perfil no MySpace e fizeram tanto sucesso que, depois de um ano, ela foi convidada a fazer o show de abertura da banda Vanguart. No mesmo ano, Mallu gravou seu primeiro álbum.

8. Luan Santana

Em 2008, o garoto pegou um gravador amador e registrou um de seus shows em CD. Ao ver o resultado final, Luan achou a qualidade péssima e acabou quebrando o disco. Só que um amigo que possuía uma cópia decidiu colocar o conteúdo no YouTube. Rapidamente, o sul-mato-grossense ganhou fama e a música “Falando Sério” passou a ser pedida nas rádios.

9. Colbie Caillat

A cantora norte-americana trilhou seu caminho para o sucesso depois de postar algumas canções em seu MySpace, como a famosa “Bubbly”. Foi a partir da rede social que conseguiu alcançar a fama e gravar seu primeiro CD, chamado “Coco”. De lá para cá, ela já gravou oito álbuns em estúdio, sendo o último lançado neste ano.

10. Cansei de Ser Sexy (CSS)

A banda brasileira não começou na internet, mas teve uma repercussão gigantesca quando publicou vídeos pelo YouTube e MySpace. Por causa de parte de suas músicas serem em inglês, o grupo também tem um considerável sucesso internacional. “Meeting Paris Hilton”, por exemplo, até chegou a ser tocada no reality show da socialite, o “The Simple Life”.