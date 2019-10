Maria Beatriz Vaccari



24/10/2019 | 15:48

A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é o cenário de vários filmes do cineasta Woody Allen. Um dia de Chuva em Nova York, novo longa dirigido por ele e que estreia no Brasil em 21 de novembro, é mais um a se passar na metrópole. A Big Apple também aparece em longas como “Tiros na Broadway” (1994), “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (1977), “Manhattan” (1979) e “Tudo Pode Dar Certo” (2009). Na galeria, conheça as cidades que aparecem nos filmes de Woody Allen.

Destinos que aparecem nos filmes de Woody Allen