Localizada em Nikko, no Japão, a estrada Irohazaka é um dos pontos históricos do país. Ela servia de caminho para os budistas peregrinos que iam ao lago Chuzenji. O que mais chama a atenção de quem passeia por lá é a natureza e a enorme quantidade de curvas – 48 no total, sendo que cada uma corresponde a uma letra do alfabeto japonês antigo