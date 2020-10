Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



15/10/2020 | 20:48



Algumas séries de televisão mostram cenários famosos que deixam os espectadores morrendo de vontade de viajar. A cidade de Nova York, por exemplo, serve de palco para capítulos de How I Met Your Mother, Demolidor, Friends, Girls e Sexy And The City.

Cenários famosos de séries

Na galeria, conheça alguns dos cenários famosos que aparecem em seriados da televisão: