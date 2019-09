Uber, Facebook, YouTube: versões lite de apps deixam seu celular mais rápido

Bianca Bellucci



17/09/2019 | 09:48

As versões leves dos aplicativos tem o objetivo de não sugar tanto os recursos dos smartphones básicos e funcionar melhor em conexões de baixa velocidade. Chamados também de lite ou light, estes programas permitem que você continue usando seu celular mesmo que ele já esteja velhinho ou sua internet fraca. Do Facebook ao Photoshop, conheça algumas alternativas deste tipo que estão disponíveis para Android e iOS.

Facebook Lite

Dotado de uma interface simplificada, o aplicativo está disponível para Android e iOS. A plataforma é super-rápida e tem integração com o Messenger, dispensando o segundo app e facilitando as conversas. Entretanto, os vídeos não rodam nativamente e as notícias mostram apenas trechos esquisitos das imagens em destaque – nada que de fato atrapalhe o desempenho do Facebook.

Messenger Lite

A versão mais leve do mensageiro do Facebook também está disponível para Android e iOS. O app ocupa menos de 10 MB na memória do smartphone e conta com os recursos básicos do original: texto, imagens, links, stickers e emojis. Assim, quem quiser usá-lo vai precisar abrir mão das chamadas de voz e vídeo, dos GIFs e visualização de vídeos.

Twitter Lite

Com o mesmo visual e os principais recursos do aplicativo tradicional, o Twitter Lite tem como benefício um modo de economia de dados, que carrega fotos e vídeos sob demanda, poupando sua franquia de internet móvel. E, como ocupa apenas 1,7 MB de espaço, é uma boa opção para smartphones com pouca capacidade de armazenamento. Está disponível apenas para Android.

YouTube GO

O YouTube sempre foi um dos principais vilões do pacote de dados. Porém, quem gosta de assistir a vídeos na rede social, agora pode contar com o YouTube GO. O aplicativo permite que os usuários baixem conteúdo para ver offline, em qualquer lugar e sem gastar a internet móvel ou passar nervoso com conexões lentas. Disponível para Android, ainda possibilita escolher a qualidade de download dos vídeos e compartilhar os salvos com amigos via Bluetooth.

Spotify Lite

Disponível para Android, tem apenas 10 MB e conta com alguns recursos extras, como é o caso do limite de dados móveis e controle de cache, que ajudam o usuário a gerenciar a internet móvel e o armazenamento do aparelho. De resto, a experiência é bem similar à tradicional. É possível pesquisar e reproduzi músicas, salvá-las, compartilhá-las com outras pessoas e redes sociais, descobrir novos artistas e curtir suas playlists como sempre. Tanto clientes da versão gratuita quanto da Premium podem usar o app.

Uber Lite

Para oferecer uma experiência melhor para quem tem um celular velhinho ou menos potente, a interface do Uber foi modificada. Ela dá destaque para o toque no lugar da digitação. O app reconhece a localização do usuário para mostrar pontos de referências e pode aprender os destinos favoritos. Aqui, os mapas só aparecem sob demanda. Os recursos de segurança, entretanto, continuam presentes. Está disponível apenas para Android.

iFood Lite

A versão light do iFood é um pouco diferente das outras desta lista. Isso porque você não vai encontrá-la na loja de aplicativos. Você deve acessar este site e clicar em “Instalar agora” para conseguir ter o recurso em seu Android. A opção traz em destaque as principais categorias de culinária disponíveis na plataforma, além de estabelecimentos mais próximos da localização do cliente. Assim como no app completo, é possível fazer buscas por pratos e restaurantes, acessar o histórico de pedidos e acompanhar toda a jornada do pedido.

Kindle Lite

O aplicativo de leitura de livros digitais da Amazon conta com uma versão mais leve para Android. Ela possui menos de 2 MB e oferece recursos tradicionais, incluindo recomendações personalizadas, Whispersync (sincronização do ponto de leitura de eBooks entre vários dispositivos), bem como amostras grátis de livros. Os usuários também podem aproveitar recursos como a capacidade de ampliar imagens e ajustar tamanhos de fonte e ler em modo noturno.

Opera Mini

Este navegador para Android é focado em economia de dados e promete otimizar até 90% do uso da internet móvel gratuitamente. Dono de uma interface simples, mas agradável, o aplicativo permite que o usuário personalize a qualidade com a qual as imagens serão exibidas, veja ou desabilite o speed Dial e ainda escolha entre a economia alta ou extrema, indicadas para mais velocidade e em conexões lentas, respectivamente.

Adobe Photoshop Express

A versão light do editor de fotos vem com uma interface intuitiva e ferramentas mais simplificadas. Ideal para quem precisa fazer pequenos retoques nas imagens captadas pelo próprio aparelho – depois publicá-las nas mídias sociais –, o Adobe Photoshop Express permite ajustar detalhes manualmente ou aplicar a correção automática (Auto-Fix). Disponível para Android e iOS, o aplicativo ainda vem com 20 opções de filtros.

Clean Master Lite

Disponível apenas para Android, o Clean Master Lite permite que você otimize ainda mais seu aparelho. Isso porque o intuito do aplicativo é liberar espaço ocioso do smartphone. Leve e rápido, o software faz uma varredura e elimina o que é desnecessário, sejam fotos, músicas ou arquivos. Por ser uma versão light, esse app consome menos bateria e também um menor espaço de armazenamento do dispositivo.

